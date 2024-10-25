Катар допоміг отримати списки зниклих безвісти та листи військовополонених – Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених, повідомляє Лівий берег.
У Катарі Лубінець зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва в міністерстві закордонних справ Лолвою Рашид Аль Хатер.
"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - повідомив омбудсман.
Також, за його словами, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема - сприяння відновленню особистих документів.
"Дякую Державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань", - зазначив Лубінець.