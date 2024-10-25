Катар помог получить списки пропавших без вести и письма военнопленных – Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Катаре получил списки пропавших без вести украинских военных и письма военнопленных, сообщает Левый берег.
В Катаре Лубинец встретился с министром по международному сотрудничеству в министерстве иностранных дел Лолвой Рашид Аль Хатер.
"Благодаря усилиям нашего основного посредника через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными", - сообщил омбудсман.
Также, по его словам, удалось наработать договоренности о предоставлении помощи гражданским, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности – содействии восстановлению личных документов.
"Благодарю Государство Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов", - отметил Лубинец.