У двох містах України спостерігається сильне забруднення повітря

У двох містах західної частини України зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря. Фахівці радять зачинити вікна та уникати довгого перебування на вулиці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт системи екологічного моніторингу SaveEcoBot.

Станом на ранок 25 жовтня в Івано-Франківську та Тернополі зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря. Індекси його якості становили 158 і 155 відповідно. Згідно з даних SaveEcoBot, головним забрудником повітря є дрібнодисперсний пил.

Мешканці міст повідомили про димку з їдким запахом. Окрім жахливої видимості та смороду, у декого присутній дискомфорт при диханні. Дискомфорт може бути викликаний і в людей із захворюваннями серця.

У зв’язку з цим, до Івано-Франківська вже направили фахівців для контрольних замірів атмосферного повітря. Про результати повідомлять згодом.

Як убезпечити себе від забрудненого повітря

1. Першочергово зачиніть вікна.

2. Пийте більше води.

3. Зробіть вологе прибирання.

4. Виходьте на вулицю тільки в разі потреби.

Раніше ми писали, що насправді забруднює повітря в Україні й коли чекати покращення. Пилової бурі як такої в Україні немає, проте на територію нашої держави продовжує надходити запилене повітря. Якість повітря локально погіршує дим, який стелиться від пожеж в екосистемах. Причиною пожеж є посуха, що вже утримується тривалий час, а також бойові дії.

Читайте також, чому Київ раніше часто потрапляв до антирейтингів з найбруднішим повітрям. Проте наразі переважну більшість часу рівень повітря в столиці є чистим або задовільним. Зауважимо, за станом повітря в режимі онлайн кияни можуть слідкувати через застосунок "Київ Цифровий".