"Укренерго": Споживання електрики зросло через хмарну погоду

В Україні зросло споживання електроенергії: сьогодні станом на 9:30 воно було на 3,5% вищим, ніж учора. Це пояснюється хмарністю у більшості областей і зниженою ефективністю побутових сонячних електростанцій, повідомляє Лівий берег.

Учора пік споживання припав на вечір, але він був таким самим, як і днем раніше, 23 жовтня. В "Укренерго" нагадали, що енергетика ще продовжує оговтуватися від російських атак, тож потрібно заощаджувати.

Користуватися потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.