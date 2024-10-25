"Укрэнерго": Потребление электричества выросло из-за облачной погоды
В Украине выросло потребление электроэнергии: сегодня по состоянию на 9:30 оно было на 3,5% выше, чем вчера. Это разъясняется облачностью в большинстве областей и пониженной эффективностью бытовых солнечных электростанций, сообщает Левый берег.
Вчера пик потребления пришелся на вечер, но он был таким же, как и днем ранее, 23 октября. В "Укрэнерго" напомнили, что энергетика еще продолжает приходить в себя от российских атак, поэтому нужно экономить.
Пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.
"Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители на Днепропетровщине", - сообщили в "Укрэнерго".