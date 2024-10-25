У Донецькій ОВА розповіли про загиблих та поранених за минулу добу
П’ятеро людей загинули та ще щонайменше одна дістала поранення внаслідок російських ударів по Донецькій області 24 жовтня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
"За 24 жовтня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Зеленому і 1 у Даченському. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення".
Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили 2 836 та поранили щонайменше 6 336 мирних мешканців Донеччини.
Філашкін підкреслив, що ці дані не враховують жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що армія РФ завдала удару по поштовому відділенню "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці в Краматорському районі на Донеччині, внаслідок чого двоє чоловіків загинули, один дістав поранення.