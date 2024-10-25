В Донецкой ОВА рассказали о погибших и раненых за минувшие сутки
Пять человек погибли и еще по меньшей мере один получил ранения в результате российских ударов по Донецкой области 24 октября, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
"За 24 октября россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Зеленом и 1 в Даченском. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения".
Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 2 836 и ранили не менее 6 336 мирных жителей Донецкой области.
Филашкин подчеркнул, что эти данные не учитывают жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что армия РФ нанесла удар по почтовому отделению "Новой почты" в Алексеево-Дружковке в Краматорском районе Донецкой области, в результате чего двое мужчин погибли, один получил ранения.