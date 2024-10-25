Росія атакувала енергооб'єкти у 4 областях: на одній з підстанцій виявлено БПЛА
За минулу добу через обстріли й бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Під час огляду однієї з підстанцій виявлено БПЛА, його знешкоджено.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 704 абоненти.
Нагадаємо:
Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку.