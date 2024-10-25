Россия атаковала энергообъекты в 4 областях: на одной из подстанций обнаружен БПЛА
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В Днепропетровской области в результате боевых действий выключались воздушные линии, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. При осмотре одной из подстанций обнаружен БПЛА, он обезврежен.
В Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 704 абонента.
Напомним:
Жителей Запорожья и области призывают готовиться к отсутствию электроэнергии зимой.