Британська розвідка: Російські війська просунулися до центру Селидового

Російські сухопутні війська майже напевно просунулися у шахтарському місті Селидове, приблизно за 13 км на південний схід від великого логістичного центру Покровська, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Селидове - останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом.

За даними британської розвідки, з початку жовтня 2024 темпи просування російських сухопутних сил до Покровська значно сповільнилися, і вони залишаються приблизно в 7 км від міста.

Російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто.

https://deepstatemap.live/

"Росія, ймовірно, має намір використовувати шосе E50 як другорядний маршрут просування до Покровська, якщо Селидове буде взято", - зазначають у Міноборони Британії.

Бої за Селидове

За даними зведення Генштабу ЗСУ на ранок 25 жовтня, на фронті основні зусилля ворог зосередив на напрямі Селидового.

Спікер Національної гвардії Руслан Музичук розповів, що росіяни намагаються атакувати нові ділянки у Селидовому. При цьому українським захисникам вдається відкидати ворога із околиць населеного пункту.

Як заявив військовий експерт, колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, контроль над містом залежить від того, чи зможуть українські захисники не дати ворогові відрізати шляхи логістичного постачання. І таке постачання вже ускладнене, оскільки всі дороги прострілюються російською армією.