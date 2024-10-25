Британская разведка: Российские войска продвинулись к центру Селидово

Российские сухопутные войска почти наверняка продвинулись в шахтерском городе Селидово, примерно в 13 км к юго-востоку от крупного логистического центра Покровска, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Город остается спорным, и бои, вероятно, продолжаются в центре города", - говорится в сообщении.

Как отмечается сводке, Селидово - последний значительный городской район, прикрывающий южный фланг Покровска, а также шоссе E50, которое соединяет Селидово с Покровском.

По данным британской разведки, с начала октября 2024 года темпы продвижения российских сухопутных сил к Покровску значительно замедлились, и они остаются примерно в 7 км от города.

Российские сухопутные войска недавно направили ресурсы в южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город.

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"Россия, вероятно, намерена использовать шоссе E50 в качестве второстепенного маршрута продвижения к Покровску, если Селидово будет взято", - отмечают в Минобороны Британии.

Бои за Селидово

По данным сводки Генштаба ВСУ на утро 25 октября, на фронте основные усилия враг сосредоточил на направлении Селидово.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии РБК-Украина, что россияне пытаются атаковать новые участки в Селидово. При этом украинским защитникам удается отбрасывать врага из окрестностей населенного пункта.

Как заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, контроль над городом зависит от того, смогут ли украинские защитники не дать врагу отрезать пути логистического снабжения. И такая поставка уже усложнена, поскольку все дороги простреливаются российской армией.