Кабмін затвердив план протидії корупції у МСЕК – Шмигаль
Кабмін затвердив план. Він торкається питань, пов'язаних із нещодавнім корупційним скандалом у МСЕК по всій Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"На виконання рішень РНБО та президента, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК", - розповів він.
За словами прем'єра, у цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.
"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - констатував голова уряду.
План буде включати наступні тези:
- Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року;
- Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, три наступні місяці триватимуть перевірки;
- У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;
- Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів;
- МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.