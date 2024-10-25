Кабмін затвердив план протидії корупції у МСЕК – Шмигаль

Кабмін затвердив план. Він торкається питань, пов'язаних із нещодавнім корупційним скандалом у МСЕК по всій Україні.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На виконання рішень РНБО та президента, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК" , - розповів він.

За словами прем'єра, у цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки" , - констатував голова уряду.

План буде включати наступні тези: