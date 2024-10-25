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Кабмін затвердив план протидії корупції у МСЕК – Шмигаль

Кабмін затвердив план протидії корупції у МСЕК – Шмигаль
Фото: facebook.com/KabminUA

Кабмін затвердив план. Він торкається питань, пов'язаних із нещодавнім корупційним скандалом у МСЕК по всій Україні.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На виконання рішень РНБО та президента, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК", - розповів він.

За словами прем'єра, у цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - констатував голова уряду.

План буде включати наступні тези:

  • Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року;
  • Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, три наступні місяці триватимуть перевірки;
  • У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;
  • Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів;
  • МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

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