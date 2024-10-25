Кабмин утвердил план противодействия коррупции в МСЭК – Шмыгаль

Кабмин утвердил план. Он затрагивает вопросы, связанные с недавним коррупционным скандалом в МСЭК по всей Украине.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Во исполнение решений СНБО и президента, правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК" , - рассказал он.

По словам премьера, в этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение.

"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений президента и СНБО будут соответствующие выводы" , - констатировал глава правительства.

План будет включать следующие тезисы: