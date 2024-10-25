Кабмин утвердил план противодействия коррупции в МСЭК – Шмыгаль
Кабмин утвердил план. Он затрагивает вопросы, связанные с недавним коррупционным скандалом в МСЭК по всей Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Во исполнение решений СНБО и президента, правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК", - рассказал он.
По словам премьера, в этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение.
"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений президента и СНБО будут соответствующие выводы", - констатировал глава правительства.
План будет включать следующие тезисы:
- Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году;
- Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК, три последующих месяца будут продолжаться проверки;
- В ноябре Минздрав и Минцифры представят решения по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;
- Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов;
- Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Кабмин законопроекты по комплексной реформе МСЭК.