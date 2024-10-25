Дуда: Польща не буде надавати Україні південнокорейську зброю

Варшава не передаватиме Києву зброю, куплену за багатомільярдні контракти у Південній Кореї для потреб польської армії. Про це на брифінгу для польських журналістів під час візиту до Південної Кореї заявив у пʼятницю президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

"Не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща" , - підкреслив Дуда, відповідаючи на питання, чи розглядається передача Польщею Україні купленої південнокорейської зброї, а західні союзники допоможуть заповнити прогалини через передану зброю.

Він визнав, що "про це його запитували українські партнери".

"Моя відповідь була однозначною: поки я президент, ми не можемо комусь передати ту зброю, яку ми закупили в останні роки для зміцнення безпеки Республіки Польща. Ще раз повторюю про мільярди доларів з наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків" , - наголосив президент РП.

Під час брифінгу він також висловив сподівання, що у найближчі кілька тижнів буде підписано угоду щодо виробництва танків К2 у Польщі.

Нагадаємо, Польща у минулі роки підписала із Південною Кореєю угоди на купівлю близько тисячі танків K2, понад 600 самохідних артилерійських установок K9 і близько 300 САУ K239, а також 48 винищувачів FA-50.

Перші партії танків, САУ та кілька літаків уже доправлені у Польщу.