Дуда: Польша не будет предоставлять Украине южнокорейское оружие

Варшава не будет передавать Киеву оружие, купленное за многомиллиардные контракты в Южной Корее для нужд польской армии. Об этом на брифинге для польских журналистов во время визита в Южную Корею заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша" , - подчеркнул Дуда, отвечая на вопрос, рассматривается ли передача Польшей Украине купленного южнокорейского оружия, а западные союзники помогут восполнить пробелы через переданное оружие.

Он признал, что "об этом его спрашивали украинские партнеры".

"Мой ответ был однозначным: пока я президент, мы не можем кому-то передать то оружие, которое мы закупили в последние годы для укрепления безопасности Республики Польша. Еще раз повторяю о миллиардах долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков" , - подчеркнул президент РП.

В ходе брифинга он также выразил надежду, что в ближайшие несколько недель будет подписано соглашение о производстве танков К2 в Польше.

Напомним, что Польша в прошлые годы подписала с Южной Кореей соглашения на покупку около тысячи танков K2, более 600 самоходных артиллерийских установок K9 и около 300 САУ K239, а также 48 истребителей FA-50.

Первые партии танков, САУ и несколько самолетов уже доставлены в Польшу.