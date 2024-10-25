Сили оборони півдня: Росія збільшила дальність КАБів, якими обстрілює Запоріжжя

Росія збільшила дальність польоту керованих авіаційних бомб, якими активно продовжує обстрілювати Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

"Щодо використання керованих авіаційних бомб. Близько місяця тому ворог почав застосовувати керовані авіаційні бомби по середмістю Запоріжжя. Саме Запоріжжя до лінії бойового зіткнення розташоване на понад 30 км. Це говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих авіаційних бомб і вони тепер долітають значно далі, ніж раніше".

За словами Волошина, зона застосування Росією КАБів значно зросла, це стосується не лише Запоріжжя, але й інших міст, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Активне застосування авіабомб було зафіксоване й у Харкові та Краматорську.

Офіцер наголосив, що ця тактика, в поєднанні із застосуванням ударних безпілотників, є політикою терору і злочинно спрямована в першу чергу проти українського мирного населення, цивільної інфраструктури та енергетичних об'єктів, а не сил і засобів, які ведуть бойові дії.

За словами Волошина, за минулу добу на півдні ворог здійснив 250 артилерійських обстрілів, близько десятка авіаційних ударів та до 10 штурмів.

Також противник переміщує деякі свої сили та засоби, намагаючись їх наростити на певних ділянках, імовірно, для проведення штурмових дій.