Силы обороны юга: Россия увеличила дальность УАБов, которыми обстреливает Запорожье

Россия увеличила дальность полета управляемых авиационных бомб, которыми активно продолжает обстреливать Запорожье, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

"Об использовании управляемых авиационных бомб. Около месяца назад враг начал применять управляемые авиационные бомбы по центру Запорожья. Само Запорожье от линии боевого столкновения расположено более чем в 30 км. Это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем раньше".

По словам Волошина, зона применения Россией УАБов значительно возросла, это касается не только Запорожья, но и других городов, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения. Активное применение авиабомб было зафиксировано и в Харькове и Краматорске.

Офицер подчеркнул, что эта тактика, в сочетании с применением ударных беспилотников, является политикой террора и преступно направлена в первую очередь против украинского мирного населения, гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, а не сил и средств, которые ведут боевые действия.

По словам Волошина, за минувшие сутки на юге враг совершил 250 артиллерийских обстрелов, около десятка авиационных ударов и до 10 штурмов.

Также противник перемещает некоторые свои силы и средства, пытаясь их нарастить на определенных участках, вероятно, для проведения штурмовых действий.