WP: США зафіксували будівництво лабораторії на території колишнього центру біозброї в РФ

Через кілька місяців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, супутникові зображення зафіксували незвичайну активність у закритому військовому дослідницькому центрі, розташованому серед березових лісів на північний схід від Москви. Про це пише The Washington Post, повідомляє Лівий берег.

Територія під назвою "Сергієв Посад-6" не привертала уваги протягом десятиліть, однак за часів холодної війни це був головний дослідницький центр біологічної зброї з історією експериментів з вірусами, які викликають віспу, лихоманки тощо.

Супутникові знімки протягом останніх двох років, зібрані Google Earth і комерційними компаніями з обробки зображень MAXAR і Planet Labs, показують, як будівельні машини реконструюють стару лабораторію радянських часів і починають будівництво 10 нових будівель загальною площею понад 250 000 квадратних футів, де кілька з них мають ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.

Видання зазначає, що немає жодних ознак використання такої зброї на війні в Україні, але за будівництвом нових лабораторій у Сергієвому Посаді-6 уважно стежать розвідувальні служби США та експерти з біозброї на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Зображення показали численні сигнатури, які в поєднанні вказують на об’єкт із високим ступенем утримання: десятки вентиляційних установок на даху, планування, що відповідає розділеним лабораторіям, підземна інфраструктура, посилені засоби безпеки та те, що схоже на електростанцію.

Останніми тижнями російські офіційні особи публічно підтвердили, що вчені використовуватимуть лабораторії для вивчення смертоносних мікробів, таких як вірус Ебола, щоб зміцнити захист країни від біотероризму, а також від майбутніх пандемій.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар.

Офіційні особи США та експерти з контролю над озброєннями, відзначаючи секретність навколо військового об’єкта, кажуть, що вони стурбовані тим, як Росія збирається використовувати нові лабораторії.