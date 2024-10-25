WP: США зафиксировали строительство лаборатории на территории бывшего центра биооружия в РФ

Через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, спутниковые изображения зафиксировали недюжинную активность в закрытом военном исследовательском центре, расположенном среди березовых лесов к северо-востоку от Москвы. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Левый берег.

Территория под названием "Сергиев Посад-6" не привлекала внимания на протяжении десятилетий, однако во времена холодной войны это был главный исследовательский центр биологического оружия с историей экспериментов с вирусами, вызывающими оспу, лихорадки и т.д.

Спутниковые снимки в последние два года, собранные Google Earth и коммерческими компаниями по обработке изображений MAXAR и Planet Labs, показывают, как строительные машины реконструируют старую лабораторию советских времен и начинают строительство 10 новых зданий общей площадью более 250 000 квадратных футов, где несколько из них признаки биологических лабораторий, предназначенных для работы с чрезвычайно опасными патогенами.

Издание отмечает, что нет никаких признаков использования такого оружия на войне в Украине, но за строительством новых лабораторий в Сергиевом Посаде-6 внимательно следят разведывательные службы США и эксперты по биооружию на фоне беспокойства по поводу намерений Москвы.

Изображения показали многочисленные сигнатуры, которые в сочетании указывают на объект с высокой степенью содержания: десятки вентиляционных установок на крыше, планировку, соответствующую разделенным лабораториям, подземную инфраструктуру, усиленные средства безопасности и то, что похоже на электростанцию.

В последние недели российские официальные лица публично подтвердили, что ученые будут использовать лаборатории для изучения смертоносных микробов, таких как вирус Эбола, чтобы укрепить защиту страны от биотерроризма, а также от будущих пандемий.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии.

Официальные лица США и эксперты по контролю над вооружениями, отмечая секретность вокруг военного объекта, говорят, что они озабочены тем, как Россия намерена использовать новые лаборатории.