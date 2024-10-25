Кремль заперечує, що Путін регулярно спілкується з Ілоном Маском

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав «неправдою» повідомлення газети The Wall Street Journal, що російський лідер Володимир Путін підтримує регулярні контакти з американським бізнесменом Ілоном Маском, повідомляє Радіо Свобода.

«Ні, це все неправда. Тобто це абсолютно хибна інформація опублікована в газеті The Wall Street Journal» , – заявив представник Кремля у відповідь на прохання журналістів.

Як стверджує WSJ, президент РФ регулярно спілкується з очільником SpaceX, Tesla та мережі X із кінця 2022 року, обговорюючи особисті теми, бізнес та геополітичну напруженість. Одне з джерел видання розповіло, що наприкінці 2023-го Путін нібито просив Маска не активувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink над Тайванем – на прохання влади Китаю.

Розмови Путіна та Маска, пише видання, продовжились і в 2024 році, коли бізнесмен розпочав критикувати владу США за військову допомогу Україні та став активістом у передвиборчій кампанії Дональда Трампа.

Ілон Маск відмовився від коментарів The Wall Street Journal.

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