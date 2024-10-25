Кремль отрицает, что Путин регулярно общается с Илоном Маском

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал "ложной" сообщение газеты The Wall Street Journal, что российский лидер Владимир Путин поддерживает регулярные контакты с американским бизнесменом Илоном Маском, сообщает Радио Свобода.

«Нет, это все неправда. То есть это совершенно ложная информация опубликованная в газете The Wall Street Journal» , – заявил представитель Кремля в ответ на просьбы журналистов.

Как утверждает WSJ, президент РФ регулярно общается с главой SpaceX, Tesla и сети X с конца 2022 года, обсуждая личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. Один из источников издания рассказал, что в конце 2023-го Путин якобы просил Маска не активировать спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем – по просьбе властей Китая.

Разговоры Путина и Маска, пишет издание, продолжились и в 2024 году, когда бизнесмен начал критиковать власти США за военную помощь Украине и стал активистом в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Илон Маск отказался от комментариев The Wall Street Journal.

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