Шольц виступає за посередництво Індії у врегулюванні війни в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступмв за політичне врегулювання у війні Росії в Україні. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні. З посиланням на Deutsche Welle, повідомляє Deutsche Welle.
"Агресивна війна росії проти України торкається Німеччини та Індії у багатьох відношеннях. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - заявив Шольц.
За його словами, Німеччина вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту". А також Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.
"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - підкреслив Шольц.