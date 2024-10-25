Шольц виступає за посередництво Індії у врегулюванні війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступмв за політичне врегулювання у війні Росії в Україні. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні.﻿ З посиланням на Deutsche Welle, повідомляє Deutsche Welle.

"Агресивна війна росії проти України торкається Німеччини та Індії у багатьох відношеннях. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир" , - заявив Шольц.

За його словами, Німеччина вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту". А також Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.