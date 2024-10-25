Шольц выступает за посредничество Индии в урегулировании войны в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выступал за политическое урегулирование в войне России в Украине. Шольц поддержал посредничество Индии по этому вопросу. Со ссылкой на Deutsche Welle, сообщает Deutsche Welle.
"Агрессивная война россии против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - заявил Шольц.
По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.
"Эта война, которая бурлит уже так долго и забирает так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подчеркнул Шольц.