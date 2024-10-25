В ООН прокоментували інформацію про скасування візиту Гутерріша в Україну

Президент Володимир Зеленський відмовився зустрітись з Генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем через його візит на саміт БРІКС. Однак в ООН не підтвердили причину відмови у зустрічі, пише Наталія Кава, Суспільне.

За даними ЗМІ, заступник речника генсека ООН Фархан Хак не підтвердив, що візит Гутерріша в Україну скасували зі сторони Києва через саміт БРІКС.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерріша до України нібито через його участь у саміті БРІКС.

Згодом джерела РБК-Україна в Офісі президента підтвердили цю інформацію.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані" , - сказало джерело в адміністрації президента України.

Варто зауважити, що під час розмови з Путіним у Казані Гутерріш в черговий раз заявив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права".

Після цього українське МЗС розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань. Там також нагадали, що він не був присутній на саміті миру, організованому Україною у Швейцарії у червні.