В ООН прокомментировали информацию об отмене визита Гутерриша в Украину

Президент Владимир Зеленский отказался встретиться с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его визита на саммит БРИКС. Однако в ООН не подтвердили причину отказа во встрече, пишет Наталья Кава, Суспільне.

По данным СМИ, замглавы генсека ООН Фархан Хак не подтвердил, что визит Гутерриша в Украину отменили со стороны Киева из-за саммита БРИКС.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация о том, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину якобы из-за его участия в саммите БРИКС.

Впоследствии источники в Офисе президента подтвердили эту информацию.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани" , - сказал источник в администрации президента Украины.

Следует отметить, что во время разговора с Путиным в Казани Гутерриш в очередной раз заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

После этого украинский МИД подверг критике решение Гутерриша посетить Казань. Там также напомнили, что он не присутствовал на саммите мира, организованном Украиной в Швейцарии в июне.