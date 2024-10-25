Україна остаточно націоналізувала майно російського олігарха Усманова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про застосування санкцій та стягнення в дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова і його партнерів.﻿ Про це інформує пресслужба суду, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що 25 жовтня АП ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — Metalloinvest Trading AG та АТ «Нексайн», на рішення ВАКС від 25.09.2024 року.

“Суд першої інстанції задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до одного з російських бізнесменів та його бізнес-партнерів і застосував до них санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції». З цим рішенням не погодилися вказані треті особи та подали апеляційні скарги.