Україна остаточно націоналізувала майно російського олігарха Усманова
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про застосування санкцій та стягнення в дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова і його партнерів. Про це інформує пресслужба суду, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що 25 жовтня АП ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — Metalloinvest Trading AG та АТ «Нексайн», на рішення ВАКС від 25.09.2024 року.
“Суд першої інстанції задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до одного з російських бізнесменів та його бізнес-партнерів і застосував до них санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції». З цим рішенням не погодилися вказані треті особи та подали апеляційні скарги.
За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційні скарги третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог — без задоволення. Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема продукції та 100% статутного капіталу ІТ-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає”, - йдеться у повідомленні суду.