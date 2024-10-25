Украина окончательно национализировала имущество российского олигарха Усманова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о применении санкций и взыскании в доход государства активов российского олигарха Алишера Усманова и его партнеров. Об этом информирует пресс-служба суда, сообщает Укринформ.

Отмечается, что 25 октября АП ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика – Metalloinvest Trading AG и АО «Нексайн», по решению ВАКС от 25.09.2024 года.

“Суд первой инстанции удовлетворил административный иск Министерства юстиции Украины к одному из российских бизнесменов и его бизнес-партнеров и применил к ним санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «О санкциях». С этим решением не согласились указанные третьи лица и подали апелляционные жалобы.