Ситуація на українських АЕС стає дедалі нестабільнішою - МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ цього тижня проводять огляд шести підстанцій, що входять до критичної енергетичної інфраструктури, важливої для забезпечення ядерної безпеки країни. Про це йдеться на сайті агентства, повідомляє Ділова столиця.
Експерти аналізують ризики реальних і можливих пошкоджень підстанцій, що забезпечують енергопостачання поза межами атомних електростанцій.
"Стабільний доступ до зовнішнього електропостачання є однією з семи ключових умов ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Робота чинних АЕС залежить від надійного підключення до мережі, але останніми місяцями ситуація стає все більш нестабільною", – зазначено у звіті МАГАТЕ.
21 жовтня МАГАТЕ подовжило свою місію на ключових для АЕС підстанціях. Це стало можливим завдяки переговорам за участю президента Володимира Зеленського з керівництвом агентства.
"Стабільний доступ до зовнішнього джерела живлення є однією з семи основ ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які два з половиною роки тому визначив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі. Надійне підключення до мережі є критичним для безпеки чинних АЕС, але останнім часом ситуація в цьому плані погіршується", – йдеться у звіті.