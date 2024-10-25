Ситуація на українських АЕС стає дедалі нестабільнішою - МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ цього тижня проводять огляд шести підстанцій, що входять до критичної енергетичної інфраструктури, важливої для забезпечення ядерної безпеки країни﻿. Про це йдеться на сайті агентства, повідомляє Ділова столиця.

Експерти аналізують ризики реальних і можливих пошкоджень підстанцій, що забезпечують енергопостачання поза межами атомних електростанцій.

"Стабільний доступ до зовнішнього електропостачання є однією з семи ключових умов ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Робота чинних АЕС залежить від надійного підключення до мережі, але останніми місяцями ситуація стає все більш нестабільною" , – зазначено у звіті МАГАТЕ.

21 жовтня МАГАТЕ подовжило свою місію на ключових для АЕС підстанціях. Це стало можливим завдяки переговорам за участю президента Володимира Зеленського з керівництвом агентства.