Ситуация на украинских АЭС становится все более нестабильной - МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ на этой неделе проводят обзор шести подстанций, входящих в критическую энергетическую инфраструктуру, важную для обеспечения ядерной безопасности страны.﻿ Об этом говорится на сайте агентства, сообщает Деловая столица.

Эксперты анализируют риски реальных и возможных повреждений подстанций, обеспечивающих энергоснабжение вне атомных электростанций.

"Стабильный доступ к внешнему электроснабжению является одним из семи ключевых условий ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Работа действующих АЭС зависит от надежного подключения к сети, но в последние месяцы ситуация становится все более нестабильной" , – говорится в отчете МАГАТЭ.

21 октября МАГАТЭ продлило свою миссию на ключевых для АЭС подстанциях. Это стало возможным благодаря переговорам с участием президента Владимира Зеленского с руководством агентства.