Ситуация на украинских АЭС становится все более нестабильной - МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ на этой неделе проводят обзор шести подстанций, входящих в критическую энергетическую инфраструктуру, важную для обеспечения ядерной безопасности страны. Об этом говорится на сайте агентства, сообщает Деловая столица.
Эксперты анализируют риски реальных и возможных повреждений подстанций, обеспечивающих энергоснабжение вне атомных электростанций.
"Стабильный доступ к внешнему электроснабжению является одним из семи ключевых условий ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Работа действующих АЭС зависит от надежного подключения к сети, но в последние месяцы ситуация становится все более нестабильной", – говорится в отчете МАГАТЭ.
21 октября МАГАТЭ продлило свою миссию на ключевых для АЭС подстанциях. Это стало возможным благодаря переговорам с участием президента Владимира Зеленского с руководством агентства.
"Стабильный доступ к внешнему источнику питания является одной из семи основ ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, которые два с половиной года назад определил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси. Надежное подключение к сети является критическим для безопасности действующих АЭС, но в последнее время ситуация в этом плане ухудшается", – говорится в отчете.