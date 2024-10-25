Забризкали балончиком і побили: у Харкові розслідують дії працівників ТЦК

У соцмережах з'явилося відео, на якому представники військкомату застосовують балончик проти чоловіка під час перевірки документів. На інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, а Спецпрокуратура перевіряє можливі хуліганські дії працівників Слобідського РТЦК у Харкові, повідомляє Ділова столиця.

Telegram-канал "Харьков Life" опублікував відео, як 25 жовтня на одному з блокпостів міста чоловіка зупинили для перевірки документів.

На записах той пояснював, що його помилково оголосили померлим, тож він оскаржує це через суд. Тому до свого "оживлення" він не ходив у ТЦК.

Із записів видно, як чоловік відмовляється виходити з машини, через що у відповідь перевіряльники через щілину у вікні застосували проти нього балончик.

Telegram-канал також пише, що чоловік почав тікати від співробітників, його зупинили й ударили.

Наразі ні Харківській обласний, ні Слобідський РТЦК у Харкові не відреагували на інцидент. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його представниця опрацьовує це питання для підтвердження або спростування інформації.

"Завдання оборони держави є першочерговим! Однак мобілізація має відбуватися в межах закону. Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а в разі її підтвердження — притягнення винних до відповідальності" , — написав омбудсмен.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що почала досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК. Зокрема, там зазначили про "завдавання тілесних ушкоджень громадянину з особливою зухвалістю".

Слідчі вже встановили коло причетних, тривають першочергові слідчі дії, вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП міста Харкова тощо.

У прокуратурі зазначили, що за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України) порушникам загрожує штраф, пробаційний нагляд на строк до п’яти років або обмеження волі на той самий термін.