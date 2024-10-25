Забрызгали баллончиком и избили: в Харькове расследуют действия работников ТЦК

В соцсетях появилось видео, на котором представители военкомата применяют баллончик против мужчины во время проверки документов. На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, а спецпрокуратура проверяет возможные хулиганские действия работников Слободского РТЦК в Харькове, сообщает Деловая столица.

Telegram-канал "Харьков Life" опубликовал видео, как 25 октября на одном из блокпостов города мужчину остановили для проверки документов.

На записях тот объяснял, что его по ошибке объявили умершим, и он обжалует это через суд. Поэтому до своего "оживления" он не ходил в ТЦК.

на записях видно, как мужчина отказывается выходить из машины, из-за чего в ответ проверяющие через щель в окне применили против него баллончик.

Telegram-канал также пишет, что мужчина начал убегать от сотрудников, его остановили и ударили.

Пока ни Харьковский областной, ни Слободской РТЦК в Харькове не отреагировали на инцидент. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что его представитель прорабатывает этот вопрос для подтверждения или опровержения информации.

"Задача обороны государства является первоочередной! Однако мобилизация должна происходить в рамках закона. Поэтому ожидаю непредвзятой проверки соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения — привлечения виновных к ответственности" , — написал омбудсмен.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что начала досудебное расследование по факту возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК. В частности, там отметили "нанесение телесных повреждений гражданину с особой дерзостью".

Следователи уже установили круг причастных, продолжаются первоочередные следственные действия, изъятие видеозаписи происшествия, маршрутных листов в помещении Слободского РТЦК и СП города Харькова и т.д.

В прокуратуре отметили, что по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) нарушителям грозит штраф, пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.