У МЗС КНДР зробили заяву щодо відправки військ до РФ

У Північній Кореї вважають, що відправка солдатів до Росії на війну проти України нібито відповідає міжнародному праву. Але факт перекидання військ там прямо не підтверджують. З посиланням на KCNA, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ КНДР у справах Росії Кім Чон Гю.

За словами Кім Чон Гю, він звернув увагу на "чутки" про відправлення північнокорейських військ до Росії, які "нагнітають світові ЗМІ".

Він додав, що МЗС Північної Кореї не займається справами Міноборони і "не вважає за потрібне підтверджувати це окремо".