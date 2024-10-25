В МИД КНДР сделали заявление об отправке войск в РФ
В Северной Кореи считают, что отправка солдат в Россию на войну против Украины якобы соответствует международному праву. Но факт переброски войск там напрямую не подтверждают. Со ссылкой на KCNA, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Ким Чон Гю.
По словам Ким Чон Гю, он обратил внимание на "слухи" об отправке северокорейских войск в Россию, которые "нагнетают мировые СМИ".
Он добавил, что МИД Северной Кореи не занимается делами Минобороны и "не считает нужным подтверждать это отдельно".
"Если и есть что-то такое, о чем говорят мировые СМИ, то я думаю, что это будет акт, соответствующий нормам международного права. Очевидно, найдутся силы, которые захотят описать его как незаконный, я думаю", - рассказал чиновник.