В МИД КНДР сделали заявление об отправке войск в РФ

В Северной Кореи считают, что отправка солдат в Россию на войну против Украины якобы соответствует международному праву. Но факт переброски войск там напрямую не подтверждают. Со ссылкой на KCNA, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Ким Чон Гю.

По словам Ким Чон Гю, он обратил внимание на "слухи" об отправке северокорейских войск в Россию, которые "нагнетают мировые СМИ".

Он добавил, что МИД Северной Кореи не занимается делами Минобороны и "не считает нужным подтверждать это отдельно".