Расходы на оборону с начала года достигли 57% от всех трат из госбюджета
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони а січень-вересень 2024 року становлять 1,3 трлн грн, це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, повідомляє Економічна правда.
Зокрема, з них у вересні використано з держбюджету 146,9 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – розповіли в міністерстві.