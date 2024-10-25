Расходы на оборону с начала года достигли 57% от всех трат из госбюджета
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны а январь-сентябрь 2024 года составляют 1,3 трлн грн, это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, сообщает Экономическая правда.
В частности, из них в сентябре использовано из госбюджета 146,9 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований", - рассказали в министерстве.