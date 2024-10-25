У в'язницях Білорусі утримуються 12 українців за політичними мотивами

У Білорусі посилилися репресії проти українців з початком повномасштабної війни. На сьогодні у країні ув'язнено 12 українців за політичними мотивами. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр Вясна, повідомляє Дзеркало тижня.

Зазначається, що все більше українців при перетині кордону затримують, перевіряють телефони та ретельно допитують.

"Українців у Білорусі найчастіше переслідують за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами". Дії затриманих кваліфікують як "агентурна діяльність" та "шпигунство". Фігурантами цих статей стали щонайменше вісім громадян України" , - заявляють правозахисники.

Переважно судові процеси відбуваються закрито. Загалом у Білорусі в неволі утримуються 1300 українців.

28 червня 2024 року з білоруських місць неволі в рамках обміну з РФ як полонених звільнили п'ятьох політв'язнів громадян України. Так на свободі опинилися Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко, Катерина Брюханова, а також фігурант "справи диверсії у Мачулищах" Микола Швець (у жовтні його заочно засудили до 25 років колонії).

Зазначимо, у Білорусі двох українців - батька та сина - звинуватили в диверсійній діяльності та засудили до 20 років виправної колонії.