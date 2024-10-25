В тюрьмах Беларуси удерживаются 12 украинцев по политическим мотивам

В Беларуси усилились репрессии против украинцев с началом полномасштабной войны. На сегодняшний день в стране заключены 12 украинцев по политическим мотивам. Об этом информирует белорусский правозащитный центр "Вясна", сообщает Зеркало недели.

Все больше украинцев при пересечении границы задерживают, проверяют телефоны и тщательно допрашивают.

"Украинцев в Беларуси чаще всего преследуют за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами". Действия задержанных квалифицируют как "агентурная деятельность" и "шпионаж". Фигурантами этих статей стали по меньшей мере восемь граждан Украины" , - заявляют правозащитники.

Преимущественно судебные процессы проходят закрыто. Всего в Беларуси в неволе содержатся 1300 украинцев.

28 июня 2024 года с белорусских мест неволи в рамках обмена с РФ в качестве пленных освободили пятерых политзаключенных граждан Украины. Так, на свободе оказались Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко, Екатерина Брюханова, а также фигурант "дела диверсии в Мачулищах" Николай Швец (в октябре его заочно приговорили к 25 годам колонии).

Отметим, в Беларуси двух украинцев – отца и сына – обвинили в диверсионной деятельности и приговорили к 20 годам исправительной колонии.