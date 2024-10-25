Білорусь перестала будувати військове містечко біля України

Будівництво нового військового містечка в Гомельській області, яке, за попередженнями деяких аналітиків, могло бути використане як база для нападу на Україну, зупинилося, повідомляє Радіо Свобода.

Використовуючи місцеві джерела та посилаючись на супутникові знімки, журналісти встановили, що роботи на місці об’єкта «Чайка» (колишнього дитячого табору відпочинку радянських часів), розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, ймовірно, були зупинені без очевидних причин.

Згідно з планами уряду, державна інвестиційна програма мала фінансувати проєкт, який мав бути завершений у 2027 році. На початку 2024 року ділянка була заповнена будівельною технікою, і місцеві жителі повідомили Радіо Свобода, що будівництво розпочалося. На супутниковому знімку 10 жовтня видно, що на території колишнього табору не з’явилося новобудов.

Росія використовувала Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, але Мінськ заявляє, що не санкціонував участь у війні білоруських підрозділів.

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