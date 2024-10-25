Беларусь перестала строить военный городок возле Украины

Строительство нового военного городка в Гомельской области, которое, по предупреждениям некоторых аналитиков, могло быть использовано в качестве базы для нападения на Украину, остановилось, сообщает Радио Свобода.

Используя местные источники и ссылаясь на спутниковые снимки, журналисты установили, что работы на месте объекта «Чайка» (бывшего детского лагеря отдыха советских времен), расположенного в 40 километрах от границы с Украиной, вероятно, были остановлены без очевидных причин.

Согласно планам правительства, государственная инвестиционная программа должна была финансировать проект, который должен был быть завершен в 2027 году. В начале 2024 года участок был заполнен строительной техникой, и местные жители сообщили Радио Свобода, что строительство началось. На спутниковом снимке 10 октября видно, что на территории бывшего лагеря не появилось новостроек.

Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в Украину, но Минск заявляет, что не санкционировал участие в войне белорусских подразделений.

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