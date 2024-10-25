Блінкен наполягає на "терміновісті" завершення війни на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про термінову необхідність досягти дипломатичного шляху припинення війни в Секторі Гази та Лівані, повідомляє Радіо Свобода.

З цією заявою очільник американської дипломатії виступив перед зустріччю в Лондоні з арабськими лідерами 25 жовтня, коли агентство ООН у справах біженців висловило занепокоєння з приводу ізраїльських повітряних ударів, заявивши, що вони загрожують тим, хто тікає від війни.

«У нас є відчуття справжньої терміновості в досягненні дипломатичної резолюції та повного виконання резолюції Ради безпеки ООН 1701, щоб на кордоні між Ізраїлем та Ліваном могла бути реальна безпека» , – сказав Блінкен, посилаючись на резолюцію, ухвалену після останньої великої війни Ізраїлю та «Хезболли» у 2006 році.

Ізраїль пообіцяв нейтралізувати підтримуване Іраном угруповання «Хамас», визнане США та ЄС терористичним. Після нападу «Хамасу» на Ізраїль у жовтні 2023 року конфлікт поширився на Ліван, де бойовики «Хезболли» (угруповання, визнане терористичним у США, натомість у ЄС терористичним вважають лише його збройне крило) розпочали майже щоденні напади на Ізраїль.

Влада Лівану стверджує, що понад 2500 людей загинули під час бойових дій у країні, а понад 1,2 мільйона стали переміщеними особами, що спричинило гуманітарну кризу.

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