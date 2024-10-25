Блинкен настаивает на "срочности" завершении войны на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о срочной необходимости достичь дипломатического пути прекращения войны в секторе Газа и Ливана, сообщает Радио Свобода.

С этим заявлением глава американской дипломатии выступил перед встречей в Лондоне с арабскими лидерами 25 октября, когда агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность по поводу израильских воздушных ударов, заявив, что они угрожают убегающим от войны.

«У нас есть ощущение настоящей срочности в достижении дипломатической резолюции и полного выполнения резолюции Совета безопасности ООН 1701, чтобы на границе между Израилем и Ливаном могла быть реальная безопасность» , – сказал Блинкен, ссылаясь на резолюцию, принятую после последней войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 году.

Израиль пообещал нейтрализовать поддерживаемую Ираном группировку "Хамас", признанную США и ЕС террористической. После нападения "Хамаса" на Израиль в октябре 2023 года конфликт распространился на Ливан, где боевики "Хезболлы" (группировка, признанная террористической в США, в то время как в ЕС террористическим считают лишь его вооруженное крыло) начали почти ежедневные нападения на Израиль.

Власти Ливана утверждают, что более 2500 человек погибли во время боевых действий в стране, а более 1,2 миллиона стали перемещенными лицами, что повлекло за собой гуманитарный кризис.

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