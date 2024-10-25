У Байдена кажуть, що не знають мети прибуття військ КНДР на Курщину

Деякі північнокорейські війська можуть з'явитися в районі Курської області, що в Росії. Але Сполученим Штатам Америки мета їх прибуття невідома.﻿ Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

За його словами, цілком ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська.

"Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим" , - заявив Кірбі.

Водночас до цього Кірбі заявляв, що Штати не знають, як солдат КНДР будуть задіювати у війні проти України.

"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо" , - сказав днем раніше він.

Північна Корея направила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні проти України.

За даними ГУР Міноборони, частина військових КНДР вже на Курському напрямку. Путін заявив, що це передбачено "договором про стратегічне партнерство" з КНДР.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що обмін зброєю між КНДР і Росією порушує резолюцію ООН.

Водночас, у Північній Кореї вважають, що відправка солдатів до Росії на війну проти України нібито відповідає міжнародному праву. Але факт перекидання військ там прямо не підтверджують.