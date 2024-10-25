У Байдена говорят, что не знают цели прибытия войск КНДР на Курщину

Некоторые северокорейские войска могут появиться в районе Курской области в России. Но Соединенным Штатам Америки цель их прибытия неизвестна.﻿ Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

По его словам, вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска.

"Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным" , - заявил Кирби.

В то же время до этого Кирби заявлял, что Штаты не знают, как солдат КНДР будут задействовать в войне против Украины.

"Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем" , - сказал днем ранее он.

Северная Корея направила своих солдат в Россию для поддержки в войне против Украины.

По данным ГУР Минобороны, часть военных КНДР уже на Курском направлении. Путин заявил, что это предусмотрено «договором о стратегическом партнерстве» с КНДР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что обмен оружием между КНДР и Россией нарушает резолюцию ООН.

В то же время, в Северной Корее считают, что отправка солдат в Россию на войну против Украины якобы соответствует международному праву. Но факт опрокидывания войск там прямо не подтверждают.