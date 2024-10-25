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Атака дрона РФ по багатоповерхівці у Києві: один загиблий, четверо постраждалих

Атака дрона РФ по багатоповерхівці у Києві: один загиблий, четверо постраждалих
Фото: ДСНС

Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва одна людина загинула, 4 постраждали.﻿﻿ З посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, КМВА, МВС, повідомляє Українська правда.

"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", - сказав Кличко.

Водночас у КМВА і МВС повідомляють про двох постраждалих.

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ДСНС
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МВС
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ДСНС

У поліції підтвердили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві збільшилися до 4-х. Попередньо, у них гостра реакція на стрес.

Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.

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