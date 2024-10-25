Атака дрона РФ по багатоповерхівці у Києві: один загиблий, четверо постраждалих
Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва одна людина загинула, 4 постраждали. З посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, КМВА, МВС, повідомляє Українська правда.
"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", - сказав Кличко.
Водночас у КМВА і МВС повідомляють про двох постраждалих.
У поліції підтвердили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві збільшилися до 4-х. Попередньо, у них гостра реакція на стрес.
Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.