Атака дрона РФ по багатоповерхівці у Києві: один загиблий, четверо постраждалих

Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва одна людина загинула, 4 постраждали.﻿﻿ З посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, КМВА, МВС, повідомляє Українська правда.

"У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває" , - сказав Кличко.

Водночас у КМВА і МВС повідомляють про двох постраждалих.

ДСНС

МВС

ДСНС

У поліції підтвердили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві збільшилися до 4-х. Попередньо, у них гостра реакція на стрес.

Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.