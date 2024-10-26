ISW пояснив, навіщо Путін завищує втрати ЗСУ у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що правитель Росії Володимир Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звіт ISW.

У своєму звіті аналітики зазначають, що Путін перебільшує прогрес Росії в Курській області, ймовірно, намагаючись запевнити вітчизняну аудиторію в здатності російських військових "придушити" вторгнення України в російську область.

Аналітики нагадали заяву Путіна російським ЗМІ про начебто "заблокованих" 2 тисячі українських військових в області. Однак, як зазначається у звіті ISW, Міністерство оборони Росії публічно не повідомляло про нібито успішне "проникнення російських військ на деякі українські позиції в Курській області".

Кремлівський лідер також не визнав, що українська лінія фронту в Курській області простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські війська можуть вільно перетинати ділянки кордону, які перебувають під українським контролем.

У звіті говориться, що за оцінками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який спростував слова Путіна про оточення українських військових, втрати російських військ з 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

Хоча ISW не може самостійно перевірити українські оцінки російських втрат, однак російська та українська звітність вказує на те, що українські війська продовжують діяти в Курській області.

"Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення в Курську область через майже три місяці в контексті ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для ведення бойових дій в цьому регіоні" , - зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Що було раніше:

25 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про оточення українських військ у Курській області є дезінформацією з боку країни-агресора.