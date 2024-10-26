У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: працює ППО

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві працює ППО, в столиці і ще низці областей оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Що передувало: