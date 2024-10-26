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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: працює ППО

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: працює ППО
Фото: карта тривог

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві працює ППО, в столиці і ще низці областей оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Що передувало:

  • Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.
  • Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва одна людина загинула, 5 постраждали.

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