В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: работает ПВО
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве работает ПВО, в столице и еще ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщает Украинская правда.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
Что предшествовало:
- Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.
- В результате попадания российского дрона по многоэтажке в Соломенском районе Киева погибла девочка 2009 года рождения, пострадали пять жителей, одного человека госпитализировали.