В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве работает ПВО, в столице и еще ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщает Украинская правда.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

Что предшествовало: