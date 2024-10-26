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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Генштаб

За минулу добу російські загарбники втратили на війні в Україні вбитими та пораненими 1 690 військових. Загальні втрати окупантів сягнули 687 600 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9 109 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 332 (+45) од,
  • артилерійських систем – 19782 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 240 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 984 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 726 (+56),
  • крилатих ракет ‒ 2 625 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 460 (+95) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3541 (+6).

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