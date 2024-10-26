У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За минулу добу російські загарбники втратили на війні в Україні вбитими та пораненими 1 690 військових. Загальні втрати окупантів сягнули 687 600 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали: