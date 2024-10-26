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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Генштаб

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на войне в Украине убитыми и ранеными 1 690 военных. Общие потери оккупантов достигли 687 600 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 687 600 (+1690) человек,
  • танков - 9 109 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 332 (+45) ед,
  • артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,
  • РСЗО - 1 240 (+2) ед,
  • средств ПВО - 984 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 726 (+56),
  • крылатых ракет - 2 625 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 460 (+95) ед,
  • специальной техники - 3541 (+6).

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