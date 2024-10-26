В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За минувшие сутки российские захватчики потеряли на войне в Украине убитыми и ранеными 1 690 военных. Общие потери оккупантов достигли 687 600 человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 687 600 (+1690) человек,
- танков - 9 109 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 18 332 (+45) ед,
- артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,
- РСЗО - 1 240 (+2) ед,
- средств ПВО - 984 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 726 (+56),
- крылатых ракет - 2 625 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 460 (+95) ед,
- специальной техники - 3541 (+6).