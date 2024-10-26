В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на войне в Украине убитыми и ранеными 1 690 военных. Общие потери оккупантов достигли 687 600 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили: