Росія завдала ракетного удару по Дніпру: є загиблі та поранені
Армія РФ пізно ввечері 25 жовтня атакувала місто ракетам, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в ОВА.
У Дніпрі троє людей загинули, серед них – дитина. 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.
Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.
З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам.
На допомогу людям примчали всі служби – ДСНС, "швидка", поліція. Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття.
Тривають пошуково-рятувальні роботи, додатково залучено кінологічну службу "Антарес".
"Бив агресор і по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Люди цілі", — додає очільник області Сергій Лисак.